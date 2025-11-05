Rapina all' ex primario Urbani fermati i due banditi | la base era a Isola della Scala

Veronasera.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel pomeriggio dello scorso 27 ottobre avevano rapinato di fronte alla sua abitazione di via Tiepolo a Conegliano, in provincia di Treviso, l'ex primario in pensione, Pierpaolo Urbani, scaraventandolo a terra, bloccandolo e strappandogli dal polso un Rolex e una collana in oro che teneva al collo. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

rapina ex primario urbaniPierpaolo Urbani, ex primario rapinato del Rolex e del braccialetto d'oro: identificati i banditi VIDEO - Pierpaolo Urbani rapinato del Rolex e del braccialetto d'oro, identificati i rapinatori: uno è stato fermato, l'altro denunciato. Segnala msn.com

rapina ex primario urbaniPierpaolo Urbani rapinato, caccia alla berlina con targa spagnola usata dagli aggressori dell'ex primario - Della targa, e forse pure della vettura, se ne saranno probabilmente già disfatti, ma la direzione presa dall'auto con targa spagnola subito dopo la ... Scrive ilgazzettino.it

rapina ex primario urbaniConegliano, ex primario aggredito e rapinato sotto casa - Aggredito da due sconosciuti mentre rincasava a piedi nella sua abitazione di Conegliano, in provincia di Treviso. Secondo rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Rapina Ex Primario Urbani