Rapina all' ex primario Urbani fermati i due banditi | la base era a Isola della Scala

Nel pomeriggio dello scorso 27 ottobre avevano rapinato di fronte alla sua abitazione di via Tiepolo a Conegliano, in provincia di Treviso, l'ex primario in pensione, Pierpaolo Urbani, scaraventandolo a terra, bloccandolo e strappandogli dal polso un Rolex e una collana in oro che teneva al collo. 🔗 Leggi su Veronasera.it

