Raoul Bova sotto casa di Rocio | il gesto che ha commosso tutti

Il gesto inaspettato di Raoul Bova per la figlia Alma e le parole di Rocio Munoz Morales che chiariscono tutto. Ecco cosa è appena successo. Cosa succede quando l'amore finisce, ma la famiglia resta? Raoul Bova e Rocio Munoz Morales non stanno più insieme. La passione si è spenta da tempo, e gli "audio spaccanti" che hanno fatto scalpore lo hanno confermato. Ma adesso, tra i due, sembra essere tornato almeno il sereno. E non è poco. A testimoniarlo sono alcune immagini pubblicate dal settimanale Chi: Raoul sotto casa di Rocio, con due mazzi di fiori. Ma attenzione, non erano per lei. Erano per Alma, la loro figlia, che ha appena festeggiato il compleanno.

