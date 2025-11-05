Raoul Bova sotto casa di Rocio | il gesto che ha commosso tutti
Il gesto inaspettato di Raoul Bova per la figlia Alma e le parole di Rocio Munoz Morales che chiariscono tutto. Ecco cosa è appena successo. Cosa succede quando l’amore finisce, ma la famiglia resta? Raoul Bova e Rocio Munoz Morales non stanno più insieme. La passione si è spenta da tempo, e gli “audio spaccanti” che hanno fatto scalpore lo hanno confermato. Ma adesso, tra i due, sembra essere tornato almeno il sereno. E non è poco. A testimoniarlo sono alcune immagini pubblicate dal settimanale Chi: Raoul sotto casa di Rocio, con due mazzi di fiori. Ma attenzione, non erano per lei. Erano per Alma, la loro figlia, che ha appena festeggiato il compleanno. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv
Leggi anche questi approfondimenti
Grazie di cuore a Raoul Bova per la sua disponibilità, sensibilità e profondità nel condividere con noi Il Nuotatore di Auschwitz in scena al @teatrogioiellotorino , una storia intensa che parla di coraggio, resistenza e speranza. Un incontro che ci ha emozio - facebook.com Vai su Facebook
Raoul Bova torna a casa e con Rocio festeggia il compleanno della piccola Alma - Raoul Bova nei giorni scorsi è tornato a casa, è tornato a Roma lasciando per un breve tempo i suoi impegni di lavoro, il tempo di festeggiare un compleanno importante, quello della figlia più piccola ... Riporta ultimenotizieflash.com
Raoul Bova torna a “casa” da Rocio Munoz Morales/ Nessun ritorno di fiamma ma un’occasione speciale - Nessun ritorno di fiamma per Raoul Bova e Rocio Munoz Morales ma l'attore torna a casa per un'occasione speciale e ad attenderlo ci sono le figlie. ilsussidiario.net scrive
Raoul Bova sotto casa di Rocio Munoz Morales con i fiori, lei rompe il silenzio: “I rapporti oggi” - Rocio Munoz Morales parla della rottura con Raoul Bova e lui va a trovarla per il compleanno della figlia Alma L'articolo Raoul Bova sotto casa di Rocio Munoz Morales con i fiori, lei rompe il silenzi ... Si legge su msn.com