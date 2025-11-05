Raoul Bova e Rocio Munoz Morales riuniti per il compleanno della figlia Alma | Lui le ha fatto una sorpresa

Quello di quest'anno è stato il primo compleanno che Alba, figlia di Raoul Bova e Rocio Munoz Morales, ha festeggiato con i genitori separati. La sorpresa dell'attore che si è presentato sotto la casa dove viveva con la sua ex compagna con un mazzo di rose per le bambine: "Si sono ripromessi di preservare la loro serenità". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altre letture consigliate

Rocìo Munoz Morales parla della fine della sua relazione con Raoul Bova, con serenità e ironia. - facebook.com Vai su Facebook

Rocio Munoz Morales e Raoul Bova: il compleanno della figlia Alma - Alma Bova ha recentemente festeggiato il suo settimo compleanno, un momento speciale condiviso con la famiglia nonostante la separazione dei genitori, ... Come scrive ilsipontino.net

Raoul Bova torna a “casa” da Rocio Munoz Morales/ Nessun ritorno di fiamma ma un’occasione speciale - Nessun ritorno di fiamma per Raoul Bova e Rocio Munoz Morales ma l'attore torna a casa per un'occasione speciale e ad attenderlo ci sono le figlie. ilsussidiario.net scrive

Rocìo Munoz Morales parla di Raoul Bova: “Sono serena, è il papà delle mie figlie e lo sarà sempre” - Nel corso di una diretta con Fiorello e Biggio, l'attrice e conduttrice ha parlato della recente chiusura della sua relazione con Bova, scherzando con ... Si legge su fanpage.it