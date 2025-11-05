Raoul Bova e Rocio Munoz Morales riuniti per il compleanno della figlia Alma | Lui le ha fatto una sorpresa

Fanpage.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quello di quest'anno è stato il primo compleanno che Alba, figlia di Raoul Bova e Rocio Munoz Morales, ha festeggiato con i genitori separati. La sorpresa dell'attore che si è presentato sotto la casa dove viveva con la sua ex compagna con un mazzo di rose per le bambine: "Si sono ripromessi di preservare la loro serenità". 🔗 Leggi su Fanpage.it

