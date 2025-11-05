Raoul Bova e Rocio Munoz Morales riuniti per amore delle figlie La sorpresa dell’attore

Raoul Bova e Rocio Munoz Morales tornano a trascorrere del tempo insieme per amore delle figlie. I due attori dopo la separazione e le tensioni iniziali hanno deciso di mettere da parte il rancore per regalare serenità alle piccole Alma e Luna. Raoul Bova e Rocio Munoz Morales riuniti per amore delle figlie. L’occasione è stato il compleanno di Alma che ha festeggiato questo traguardo importante con i genitori in un’atmosfera, come racconta il settimanale Chi, di “serenità e affetto”. Negli scatti pubblicati sul magazine, Alma si diverte in un parco a tema con la mamma, la nonna e la sorellina, ma c’è anche tempo per una sorpresa dell’amato papà. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Raoul Bova e Rocio Munoz Morales riuniti per amore delle figlie. La sorpresa dell’attore

Leggi anche questi approfondimenti

Grazie di cuore a Raoul Bova per la sua disponibilità, sensibilità e profondità nel condividere con noi Il Nuotatore di Auschwitz in scena al @teatrogioiellotorino , una storia intensa che parla di coraggio, resistenza e speranza. Un incontro che ci ha emozio - facebook.com Vai su Facebook

Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales, l’incontro dopo la separazione: il motivo è dolcissimo - Raoul Bova sorprende le figlie e l'ex Rocío Muñoz Morales in un’occasione speciale: il compleanno della piccola Alma. Si legge su donnaglamour.it

Rocío Muñoz Morales: «Raoul Bova? Ormai siamo ex, ma lui è il papà delle mie bambine, e lo sarà per sempre» - Durante una diretta Instagram con Fiorello e Fabrizio Biggio l'attrice è tornata a parlare dell'ex compagno: «Ognuno si comporta come può e come crede, ma succedono così tante cose brutte nella vita c ... vanityfair.it scrive

Rocío Muñoz Morales rompe il silenzio sulla fine con Raoul Bova: “Succedono tante cose brutte nella vita” - Rocío Muñoz Morales parla per la prima volta della rottura con Raoul Bova durante una diretta con Fiorello e Biggio. Scrive quilink.it