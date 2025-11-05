Raoul Bova e Rocio Munoz Morales di nuovo insieme | ecco il gesto meraviglioso dell’attore

Un gesto semplice ma pieno di amore ha riunito Raoul Bova e Rocio Munoz Morales, protagonisti di una scena che ha commosso tutti. I due, separati da qualche tempo, si sono ritrovati per un'occasione speciale: il compleanno della loro figlia più piccola, Alma. A svelare il retroscena è stato il settimanale Chi, che ha pubblicato le immagini dell'attore arrivato sotto la casa romana della sua ex compagna con un mazzo di rose tra le mani e un sorriso emozionato. Un momento di dolcezza familiare che dimostra come, anche dopo la fine di un amore, si possa continuare a essere una vera squadra. Raoul Bova e la splendida sorpresa ad Alma (che fa felice anche Rocio Munoz Morales).

