Ranucci tira il freno a mano su Fazzolari ma rivendica il segreto sulla sua audizione FdI | Ingiustificato parli apertamente

Stasera alle 20 Sigfrido Ranucci sarà audito in commissione di Vigilanza Rai, convocata all’unanimità dopo l’attentato subito dal giornalista il 16 ottobre. Con lui ci sarà anche il direttore dell’approfondimento giornalistico Rai, Paolo Corsini. Alla seduta si arriva in un contesto politico tutt’altro che pacificato, alla luce di quanto accaduto ieri in commissione Antimafia, dove il senatore M5S, Roberto Scarpinato, ha insinuato un qualche collegamento tra l’attentato e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giovanbattista Fazzolari, chiedendo conto al giornalista di quando, dopo una puntata di Report, ipotizzò di essere stato pedinato «su richiesta del sottosegretario». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Ranucci tira il freno a mano su Fazzolari, ma rivendica il segreto sulla sua audizione. FdI: “Ingiustificato, parli apertamente”

