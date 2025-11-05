Sigfrido Ranucci è stato ascoltato in audizione dalla commissione Antimafia. Una parte dell'audizione è stata secretata perché il giornalista di Report ha chiesto di spegnere audio e telecamere dopo una domanda dell'ex magistrato e senatore M5s, Roberto Scarpinato, ricevuta in seguito al fatto di aver detto di essere stato pedinato dopo una puntata di Report che riguardava la premier Meloni su indirizzo del sottosegretario Fazzolari. Poco dopo la testimonianza fiume: «Dopo l'attentato di ottobre il livello della mia scorta è passato al quarto» livello «con una coppia di agenti e l'auto blindata». 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ranucci ora se la prende con Fazzolari. "Pedinato dopo la puntata su Meloni"