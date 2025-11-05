Ranucci in Vigilanza | Taglio puntate di Report grave Corsini | La Rai ha meno soldi E dice | Ho sollecitato pluralismo del programma

La solidarietà, prima di tutto, sbandierata da tutti. Ma poi, quando si entra nel vivo, iniziano i distinguo e le critiche. Nessuna carota né “cognacchini”, questa volta, perché Sigfrido Ranucci è in commissione Vigilanza Rai dopo aver subito un attentato, neanche tre settimane fa. Tuttavia le critiche e le richieste di chiarimento non mancano. Appare perfino un grafico a torta – copyright Raffaele Speranzon di Fratelli d’Italia – nel quale viene mostrata la percentuale di puntate dedicate all’una e all’altra parte politica. Il conduttore di Report torna davanti alla bicamerale che sorveglia sulle attività d’indirizzo di viale Mazzini, i cui lavori – fermi da un anno – ripartono per l’occasione rompendo lo stallo sulla nomina del presidente Rai. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ranucci in Vigilanza: “Taglio puntate di Report grave”. Corsini: “La Rai ha meno soldi”. E dice: “Ho sollecitato pluralismo del programma”

