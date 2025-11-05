Ranucci il pedinamento dei servizi segreti e il ruolo del braccio destro della premier

Il conduttore di Report Sigfrido Ranucci ha raccontato durante l’audizione in commissione Antimafia di essere stato pedinato da uomini dei servizi segreti. E ha chiamato in causa il sottosegretario e braccio destro di Meloni Giovanbattista Fazzolari. Che aveva attivato i servizi segreti per chiedere informazioni sulla trasmissione. L’audizione è stata secretata su richiesta del giornalista. «Chiedo la segreta », ha detto alla presidente della Commissione Chiara Colosimo dopo una domanda del senatore M5s Roberto Scarpinato: «Rivelò di essere stato pedinato: può raccontarci meglio quell’episodio e se è collegato a quanto le è successo?». 🔗 Leggi su Open.online

