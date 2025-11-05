Ranieri Impiantistica CN Posillipo- De Akker Bologna 13-12 | la soddisfazione di mister Porzio
Tempo di lettura: 3 minuti Importante vittoria per la Ranieri Impiantistica C.N.Posillipo che supera la De Akker Bologna per 13-12, nell’anticipo della settima giornata del Campionato di Serie A1, nel match disputato questo pomeriggio alla Scandone. Dopo aver chiuso il primo quarto sotto 0-4, la formazione rossoverde riesce nella rimonta trascinata dai 5 gol di Renzuto e i 4 di Cuccovilo. 3 reti per Rocchino. Il gol decisivo è stato siglato ad 1:28 dalla fine da Renzuto Iodice. Il primo gol è della De Akker con Milakovic, Valle è bravo sui tiri rossoverdi, Campopiano ed Erdelyi segnano lo 0-3, entrambi su rigore. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
