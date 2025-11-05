Ranieri Guerra | D’Alema consulente dell’Oms in pandemia

Laverita.info | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ex capo dell’agenzia Onu rivela alla bicamerale che il governo Conte rifiutò ventilatori e anticorpi monoclonali gratuiti, malgrado il Covid circolasse già da settembre 2019. 🔗 Leggi su Laverita.info

ranieri guerra d8217alema consulente dell8217oms in pandemia

© Laverita.info - Ranieri Guerra: «D’Alema consulente dell’Oms in pandemia»

Approfondisci con queste news

“Covid in Cina nell’autunno 2019"/ La verità di Ranieri Guerra: “Dissi a Speranza di comprare mascherine ma…” - Ranieri Guerra fu il primo a chiedere al governo decisioni rapide e soluzioni concrete quando scoppiò la pandemia Covid. Da ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Ranieri Guerra D8217alema Consulente