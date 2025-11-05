Rania di Giordania sorprende il look sfumato e la borsa crochet a Monaco

Rania di Giordania è una delle teste coronate più conosciute a livello mondiale e, spesso, la Regina partecipa ad appuntamenti internazionali importanti per rappresentare il suo paese da sola o insieme al marito Re Abdullah II. Così è stato anche di recente quando la coppia ha preso parte alla cerimonia di inaugurazione del Grand Egyptian Museum a Il Cairo, occasione in cui la sovrana è apparsa più bella che mai. Ma, negli ultimi giorni, Rania di Giordania è volata anche in Germania per raccontare il suo punto di vista al One Young World Summit, che ha avuto luogo a Monaco di Baviera. Per lo speciale evento la Regina ha indossato un look dalle tinte sfumate nei toni del verde, accompagnandolo con un accessorio molto particolare. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Rania di Giordania sorprende, il look sfumato e la borsa crochet a Monaco

