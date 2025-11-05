Rangers-Roma | senza Dybala e Bailey tocca a Soulé

La Roma incassa contro il Milan la terza sconfitta del suo campionato dopo i precedenti ko contro Torino e Inter. La buonissima prestazione dei giallorossi aiuta a digerire il risultato negativo, ma non sarà altrettanto facile sopperire agli ennesimi stop di Dybala e Leon Bailey. Il tempo però stringe e giovedì sera si torna in campo in Europa League a Glasgow contro i Rangers. Tegole Dybala e Bailey. Milan-Roma, minuto 82?, rigore per i giallorossi. Dopo la parata di Maignan, il mancino di Dybala si spegne sul fondo e con lui vengono meno anche le ultime possibilità per la squadra di Gasperini di agguantare il pareggio. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Rangers-Roma: senza Dybala e Bailey tocca a Soulé

Verso #RangersRoma, #Gasperini studia i cambi: #Dovbyk guida l'attacco #Ferguson prosegue il recupero dall'infortunio alla caviglia, Ancora lavoro differenziato anche per #Angeliño ? @MirabellaIacopo #ASRoma - X Vai su X

#Rangers-#Roma: le informazioni per i tifosi che andranno a Glasgow (COMUNICATO). - facebook.com Vai su Facebook

Roma, nuovo infortunio per Bailey: è il secondo in 3 mesi. Fuori anche Dybala, Ferguson e Angelino: è emergenza per la sfida contro i Rangers - È una Roma in emergenza quella in partenza verso la Scozia per la gara di Europa League contro Rangers. Come scrive leggo.it

Glasgow Rangers-Roma, i convocati di Gasperini: c’è Romano, ancora fuori Angelino - La Roma va a Glasgow con l'obiettivo di raddrizzare una Europa League partita male, con due sconfitte in tre gare, ma senza Dybala, Bailey, Angelino,. Segnala tuttomercatoweb.com

Ancora Bailey dopo Dybala, la Roma continua a perdere pezzi: i tempi di recupero - La Roma tornerà in campo in Europa per affrontare in trasferta il Glasgow Rangers, in una sfida cruciale valida per la quarta giornata di Europa League. Scrive tuttosport.com