Rangers-Roma Rohl | Giochiamo contro un squadra molto forte dovremo controllare il pressing
Per tornare a vincere in Europa League, domani la Roma affronterà i Rangers nella quarta giornata della League Phase. Nel giorno di vigilia, l’allenatore degli scozzesi Rohl ha sostenuto la conferenza stampa di presentazione: “Siamo delusi dopo l’ultima partita, non ci piace perdere. Le cose positive sono che abbiamo giocato bene il secondo tempo cercando di vincere e anche meritando di vincere. Abbiamo perso, ma adesso dobbiamo essere positivi”. Il tecnico dei Rangers ha proseguito: “La prossima partita è sempre la più importante. Domani giochiamo contro una squadra molto forte, ma dobbiamo cercare di vincere, dobbiamo essere coraggiosi e sfruttare al meglio le occasioni che ci capiteranno. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
