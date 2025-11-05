Rangers-Roma Mancini | Mi diverto a giocare questo tipo di calcio
Domani, giovedì 6 novembre, la Roma sarà ospite dei Rangers nella quarta giornata della League Phase di Europa League, nel match in programma alle ore 21:00. Alla vigilia della gara, al fianco di Gian Piero Gasperini, ha parlato Gianluca Mancini in conferenza stampa: “ Con il Milan è stata una partita intensa da entrambe le parti. L’unico rammarico è stato il risultato, ma quello che abbiamo fatto, quello che abbiamo costruito, i miglioramenti che abbiamo visto in campo, quello che facevamo con quella convinzione, con quella forza anche per tutta la partita. Tenere 90 minuti non puoi tenerli, ma quello che abbiamo fatto è qualcosa che ci dà consapevolezza per lavorare per le prossime partite ancora più consapevoli di quello che facciamo “. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
