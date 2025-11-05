Rangers-Roma i convocati di Gasperini | ben 4 gli assenti in lista c’è Romano
Non fasciarsi la testa ma ripartire subito, questo il mantra che la Roma deve stamparsi in testa dopo i fatti delle ultime ore. Una sconfitta dura da digerire quella contro il Milan e tanta sfortuna per gli infortuni di Dybala e Bailey, ma proprio nei momenti di difficoltà esce fuori la forza del gruppo. La trasferta sul campo dei Rangers è l’occasione giusta per rialzare subito la testa, contro un avversario che sta attraversando tante difficoltà nell’ultimo periodo e da battere per sistemare una classifica di Europa League che vede i giallorossi in ritardo sulla tabella di marcia. In questi minuti è uscita la lista dei convocati di Gasperini per il match in terra scozzese, con alcune evidenze ovvie e scontate: ben 4 assenti di lusso tra le fila dei capitolini, che dovranno fare a meno del lungodegente Angelino, di un Ferguson ai box fino alla sosta, di un Dybala che si rivedrà in campo tra non meno di un mese e anche di un Bailey fermatosi nell’allenamento di ieri per un problema muscolare ancora da valutare. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
