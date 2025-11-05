Rangers-Roma Gasperini | Dobbiamo vincere tre partite su cinque per qualificarci
Dopo la sconfitta in campionato contro il Milan, la Roma è pronta a tornare in campo nella quarta giornata della League Phase di Europa League in Scozia contro i Rangers. Alla vigilia della gara, Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa: “ Dovbyk sta bene, per fortuna non è tra quelli infortunati, quindi è a disposizione. Non c’è mai un momento decisivo in assoluto, ogni momento ha la sua importanza, quindi anche questo è importante, domani per l’Europa League “. Sull’atmosfera che li aspetta: “ Come sempre, quando vieni a giocare su questi campi, le partite sono sempre molto difficili. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
