Rangers-Roma Europa League 06-11-2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

La Roma deve mettersi alle spalle gli ultimi due ko nel girone di Europa League e ha bisogno dell’intera posta in palio nella trasferta ad Ibrox contro i Rangers. La formazione giallorossa vuole inoltre riscattarsi dopo il ko nel weekend nella sfida d’alta classifica in Serie A contro il Milan, che ha sancito la prima . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Rangers-Roma (Europa League, 06-11-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

Argomenti simili trattati di recente

Verso #RangersRoma, #Gasperini studia i cambi: #Dovbyk guida l'attacco #Ferguson prosegue il recupero dall'infortunio alla caviglia, Ancora lavoro differenziato anche per #Angeliño ? @MirabellaIacopo #ASRoma - X Vai su X

? La Roma è tornata ad allenarsi a Trigoria per preparare la sfida ai Rangers. Dybala, Ferguson e Angeliño fuori dalle disponibilità di Gasperini - facebook.com Vai su Facebook

Rangers-Roma (Europa League): orario, dove vederla in TV e pronostico - Pertanto, per seguire la sfida di Europa League tra Rangers e Roma sarà necessario sottoscrivere un abbonamento e ... Riporta msn.com

Roma, nuovo infortunio per Bailey: è il secondo in 3 mesi. Fuori anche Dybala, Ferguson e Angelino: è emergenza per la sfida contro i Rangers - È una Roma in emergenza quella in partenza verso la Scozia per la gara di Europa League contro Rangers. Scrive leggo.it

Pronostico Rangers-Roma: colpaccio possibile ad Ibrox - Roma è una partita della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. ilveggente.it scrive