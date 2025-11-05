Rangers-Roma 1.500 tifosi giallorossi attesi all’Ibrox | le info per la trasferta di Glasgow

Saranno circa 1.500 i tifosi della Roma presenti domani sera allIbrox Stadium di Glasgow per sostenere la squadra di Gian Piero Gasperini nella delicata sfida di Europa League contro i Rangers. Un seguito numeroso, come da tradizione nelle trasferte europee, che conferma ancora una volta la passione e la fedeltà del popolo giallorosso, pronto a farsi sentire anche in uno degli stadi più caldi del Regno Unito. Le autorità locali, in collaborazione con la Roma e la UEFA, hanno diffuso una serie di indicazioni logistiche e di sicurezza per i tifosi in viaggio verso la Scozia. Il punto di ritrovo per i sostenitori giallorossi sarà George Square e The Merchant City, due aree centrali di Glasgow dove sarà possibile radunarsi prima di raggiungere l’impianto. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

