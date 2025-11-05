Rangers-Roma 1.500 tifosi giallorossi attesi all’Ibrox | le info per la trasferta di Glasgow
Saranno circa 1.500 i tifosi della Roma presenti domani sera all’ Ibrox Stadium di Glasgow per sostenere la squadra di Gian Piero Gasperini nella delicata sfida di Europa League contro i Rangers. Un seguito numeroso, come da tradizione nelle trasferte europee, che conferma ancora una volta la passione e la fedeltà del popolo giallorosso, pronto a farsi sentire anche in uno degli stadi più caldi del Regno Unito. Le autorità locali, in collaborazione con la Roma e la UEFA, hanno diffuso una serie di indicazioni logistiche e di sicurezza per i tifosi in viaggio verso la Scozia. Il punto di ritrovo per i sostenitori giallorossi sarà George Square e The Merchant City, due aree centrali di Glasgow dove sarà possibile radunarsi prima di raggiungere l’impianto. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
? La conferenza stampa di Gian Piero Gasperini e Gianluca Mancini alla vigilia di Rangers-Roma Le parole del tecnico asroma.com/it/notizie/742… E del difensore asroma.com/it/notizie/742… #ASRoma #UEL - X Vai su X
#Rangers-#Roma: le informazioni per i tifosi che andranno a Glasgow (COMUNICATO). - facebook.com Vai su Facebook
Tra pioggia e storia, saranno in 1500 a sostener la Roma nel freddo di Glasgow - Il meeting point per i tifosi giallorossi sarà a George Square, nel pieno centro cittadino. Scrive ilromanista.eu
Roma, 1500 tifosi in missione a Glasgow: il dodicesimo uomo all’Ibrox - 500 i tifosi della Roma presenti domani sera all’Ibrox Stadium di Glasgow per sostenere la squadra di Gasperini nella delicata sfida di Europa League contro i Rangers. Come scrive msn.com
Rangers-Roma, le info per i tifosi a Glasgow. La Uefa osserva dopo i disordini di Nizza - Sospesa per un periodo di prova di due anni la pena di un turno senza tifosi in trasferta, ma in caso di altri incidenti scatterà il divieto ... msn.com scrive