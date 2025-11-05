Rangers Diomande | Inizio difficile in Europa ma vogliamo rifarci e vincere

Nella conferenza stampa della vigilia del match contro la Roma, in programma domani alle ore 21 ad Ibrox, oltre al tecnico dei Rangers Rohl, ha parlato anche Mohammed Diomande, dimostrando voglia di rivalsa in Europa: “ Non abbiamo iniziato bene il nostro cammino europeo, ma vogliamo dimostrare ai tifosi che possiamo fare meglio. Abbiamo avuto due allenatori in tre partite e non è il massimo per una squadra. Abbiamo ancora cinque partite e vogliamo vincere. Siamo tutti delusi come squadra, ma abbiamo tanti impegni davanti. Dobbiamo arrivarci positivi e cercheremo di affrontare anche questa sfida”. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Rangers, Diomande: “Inizio difficile in Europa, ma vogliamo rifarci e vincere”

Leggi anche questi approfondimenti

Glasgow Rangers, Diomande: "Abbiamo ancora cinque partite e vogliamo vincere" - Mohammed Diomande, centrocampista dei Glasgow Rangers, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League contro la Roma: Come. Secondo tuttomercatoweb.com

Rangers, Diomande: "Non abbiamo iniziato bene in Europa, ma vogliamo rifarci" - Abbiamo avuto due allenatori in tre partite e non è il massimo per una squadra" ... Lo riporta ilromanista.eu

Atalanta, i problemi da capire e cosa fare per provare a uscire da questo inizio difficile - Il nuovo ciclo dell’Atalanta si apre all’insegna dell’attesa: di un’identità, di una svolta, di un segnale tecnico o anche solo mentale. Secondo ecodibergamo.it