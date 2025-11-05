Rampelli FdI se la prende con gli studenti aggrediti da neofascisti nei licei occupati
C'è stata la "assoluta condanna" dell'aggressione neofascista ai danni degli studenti del liceo Righi di Roma, nell'intervento del deputato di Fratelli d'Italia Fabio Rampelli. Ma il meloniano ha dedicato buona parte del suo discorso a criticare l'occupazione, che sarebbe "di parte" e "impedisce agli studenti che vogliono studiare di farlo". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Fabio Rampelli. . ITALIA-ISRAELE, NON ESISTONO MANIFESTAZIONI AUTORIZZATE E SPONTANEE. Le cosiddette manifestazioni spontanee non esistono: c’è un organizzatore che deposita una richiesta e il questore che autorizza. Come per la manifestazi - facebook.com Vai su Facebook
Fabio Rampelli (FdI) e le parole di Gualtieri sulle «periferie schifose» di Roma: «Dovrebbe fare autocritica» - Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera, architetto, tra i fondatori di FdI, ha fatto parte della commissione parlamentare sulle periferie. Lo riporta roma.corriere.it
Polemica su odg Rampelli a bilancio.M5s,ripristina vitalizi - Polemica su un odg a firma del vice presidente della Camera, Fabio Rampelli (FdI) al Bilancio di Montecitorio, per "intensificare il confronto con i competenti organi del Senato, al fine di superare ... ansa.it scrive
La proposta “nascosta” di FdI: 1.000 euro in più per i deputati, dopo le polemiche il ritiro - Ultimo punto all'ordine del giorno del bilancio interno di Montecitorio, presentato poco prima del confronto in aula di giovedì mattina, è il 6/77 a firma di Fabio Rampelli, vicepresidente della ... Scrive repubblica.it