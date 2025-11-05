Rama Duwaji moglie del sindaco di New York e quel taglio capelli sbarazzino Gen Z

È la prima «first lady» under 30 della storia, e Rama Duwaji, moglie del neo sindaco di New York Zohran Mamdani, della Generazione Z incarna anche lo stile, comune a tante coetanee capaci di rendersi indimenticabili con poco, forti di un’eleganza effortless chic che non ha bisogno di sovrastrutture. Il dettaglio beauty migliore? Il suo taglio capelli corti. Sbarazzino, microscopico e chic. Il taglio corto Gen Z di Rama Duwaji, moglie del nuovo sindaco di New York. Il nuovo sindaco di New York Zohran Mamdani con la moglie Rama Duwaji – Foto Getty Images Il tratto distintivo della Duwaji, professione illustratrice, molto attiva sui social e sempre pronta a dire la sua, specie sui temi più caldi del momento, Palestina su tutti, è il micro bob scalato con frangia. 🔗 Leggi su Amica.it

