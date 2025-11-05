È bastata una sera perché Rama Duwaji entrasse nell’immaginario collettivo americano. La giovane artista siriano-americana è apparsa accanto al neo-eletto sindaco di New York Zohran Mamdani con un look che, da subito, ha catturato l’attenzione di stampa e social: elegante ma politico, sobrio ma denso di significati. Non c’è voluto molto perché gli osservatori più attenti capissero che non si trattava solo di moda. Chi è Rama Duwaji. Selfie con la creta: Rama Duwaji è una ceramista 28 anni, siriana d’origine, newyorkese d’adozione, Rama Duwaji è artista visiva e designer. Nata in Texas, a Houston, ha vissuto parte dell’infanzia a Dubai per poi tornare gli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Lookdavip.tgcom24.it

© Lookdavip.tgcom24.it - Rama Duwaji, ecco perché il look della moglie di Mamdani è già sotto la lente degli analisti politici