Raid neofascisti nei licei romani perquisizione in casa di tre giovani di estrema destra

Sono scattate nella giornata di mercoledì 5 novembre delle perquisizioni a carico di tre giovani neofascisti che gravitano ambienti di estrema destra, sospettati di aver partecipato al raid di domenica sera al liceo Righi di Roma e del tentato blitz di ieri al vicino liceo Tasso. Da quanto si. 🔗 Leggi su Romatoday.it

