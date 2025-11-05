Raid neofascisti nei licei romani perquisizione in casa di tre giovani di estrema destra

Romatoday.it | 5 nov 2025

Sono scattate nella giornata di mercoledì 5 novembre delle perquisizioni a carico di tre giovani neofascisti che gravitano ambienti di estrema destra, sospettati di aver partecipato al raid di domenica sera al liceo Righi di Roma e del tentato blitz di ieri al vicino liceo Tasso. Da quanto si. 🔗 Leggi su Romatoday.it

