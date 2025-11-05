Raid Festivals memoria e imperfezione in un weekend di visioni contemporanee

Prosegue fino al 22 novembre 2025 il RAID Rassegna Interregionale Danza, progetto che intreccia ricerca, contaminazioni e internazionalità con un cartellone di ancora sei date, firmate da compagnie e artisti provenienti da tutto il mondo.Dopo una breve pausa, il festival torna venerdì 7 novembre. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

LA RASSEGNA - Raid Festivals, materia, memoria e imperfezione in un weekend di visioni contemporanee a Palazzo Ducale Orsini a Solofra - Prosegue fino al 22 novembre 2025 il RAID Rassegna Interregionale Danza, progetto che intreccia ricerca, contaminazioni e internazionalità con un cartellone di ancora sei date, firmate da compagnie e ... Secondo napolimagazine.com

Raid Festivals: gli appuntamenti al Teatro 99 Posti - Tre giornate che intrecciano la potenza dell'intimità e la forza collettiva della danza. Si legge su ansa.it