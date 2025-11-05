Raid fascisti al liceo Righi di Roma le opposizioni | Fatti gravissimi quei ragazzi si sentono coperti Meloni venga in Aula

Al liceo Righi di Roma “siamo giunti al terzo giorno di raid in pochi giorni: dalle immagini abbiamo visto persone con caschi a volto coperto sotto una scuola che urlavano ‘duce duce’, ‘boia chi molla, ‘scendi’, ‘ti ammazzo’, che questa notte hanno provato ad entrare nella scuola affianco per riuscire a colpire altri studenti riuniti in assemblea. E’ estremamente grave, in Italia non ci possono essere buchi neri del diritto, il governo deve rispondere alle interrogazioni presentate sia alla Camera sia al Senato per dire cosa sta facendo in concreto per contrastare questa onda nera che sta crescendo, e alla presidente del Consiglio di venire in Aula “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

