Raid fascisti al liceo Righi di Roma le opposizioni | Fatti gravissimi quei ragazzi si sentono coperti Meloni venga in Aula
Al liceo Righi di Roma “siamo giunti al terzo giorno di raid in pochi giorni: dalle immagini abbiamo visto persone con caschi a volto coperto sotto una scuola che urlavano ‘duce duce’, ‘boia chi molla, ‘scendi’, ‘ti ammazzo’, che questa notte hanno provato ad entrare nella scuola affianco per riuscire a colpire altri studenti riuniti in assemblea. E’ estremamente grave, in Italia non ci possono essere buchi neri del diritto, il governo deve rispondere alle interrogazioni presentate sia alla Camera sia al Senato per dire cosa sta facendo in concreto per contrastare questa onda nera che sta crescendo, e alla presidente del Consiglio di venire in Aula “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Ennesimo raid fascista contro una scuola, non sono casi isolati ma una strategia voluta dalla destra al governo che non condanna. Fino a quando qualcuno li piglia a calci in culo e allora si griderà alla violenza. Forse è il momento di ragionare sul tema della t - facebook.com Vai su Facebook
A #Genova un branco di quaranta #fascisti incappucciati ha devastato una scuola. Gridavano "viva il Duce". Hanno disegnato svastiche sui muri. Poi sono fuggiti, in tipico stile fascista La polizia è stata chiamata subito ma è arrivata troppo tardi. - X Vai su X
Roma, al liceo Righi l’occupazione continua. Nuovo raid per entrare con la forza: interviene la polizia - Da tredici giorni stop alle lezioni: dopo gli scontri della scorsa notte, forzata finestra del Tasso. Come scrive msn.com
Raid al liceo Righi occupato, 'Duce duce' - Momenti di paura nella serata di ieri quando un gruppo di giovani incappucciati e vestiti di nero ha lanciato bottiglie e assaltato auto e cassonetti davanti al liceo occupato Righi, in via Campania, ... Scrive ansa.it
Roma, al liceo Righi occupato blitz fascista durante la notte: il video dell'assalto dei giovani al grido di "Duce, Duce!" - Momenti di tensione, nella serata di lunedì 3 novembre, al liceo Righi di Roma, dove è in corso un’occupazione studentesca. Si legge su tg.la7.it