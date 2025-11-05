Raid fascista a scuola Meloni riferisca in Parlamento i fatti del Da Vinci tema nazionale

"Rinnoviamo la richiesta di informativa del governo in aula dopo i fatti accaduti al liceo Da Vinci a Genova dove alcuni, squadristi violenti, neo-fascisti, armati di spranghe hanno distrutto aule e arredi lasciando svastiche sui muri della scuola, destando molta preoccupazione nelle famiglie. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Ennesimo raid fascista contro una scuola, non sono casi isolati ma una strategia voluta dalla destra al governo che non condanna. Fino a quando qualcuno li piglia a calci in culo e allora si griderà alla violenza. Forse è il momento di ragionare sul tema della t - facebook.com Vai su Facebook

Raid fascista al liceo Righi di Roma: in 30 con caschi e bastoni ilfaroonline.it/2025/11/04/rai… #news #notizie #cronaca - X Vai su X

Scuola: Pd, 'Meloni riferisca in aula su raid neo fascisti nei licei' - "La scuola deve essere una comunità educante e il luogo dove si formano le nuove generazioni. Lo riporta iltempo.it

Altro raid fascista in un liceo di Roma, Pd a Meloni: “Si sentono autorizzati perché lei non li condanna, riferisca alla Camera” - Anche ieri, in tarda serata, un gruppo di giovani incappucciati e vestiti di nero ha lanciato bottiglie e assaltato auto e cassonetti dav ... Segnala tecnicadellascuola.it

"Raid fascista a scuola, Meloni riferisca in Parlamento", i fatti del Da Vinci tema nazionale - Quanto successo al liceo Da Vinci e in altre scuole italiane è arrivato in Parlamento, gli interventi alla Camera del Partito Democratico, Avs e Movimento 5 Stelle ... Scrive genovatoday.it