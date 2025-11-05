RAI1 | L’EREDITÀ SI PRENDE IL SABATO SERA E FESTEGGIA IL BOOM DI ASCOLTI I DETTAGLI
Rai1 festeggia un grande preserale che vede L’Eredità di Marco Liorni sempre più amata e seguita da pubblico e critica. La distanza con Avanti un Altro è importante. Nell’ultimo segmento di lunedì 3 novembre ci sono quasi 10 punti di differenza tra il game di Liorni e quello di Paolo Bonolis su Canale 5 con la Ghigliottina che ha superato i 5 milioni di telespettatori con uno share del 27,7% a fronte dei 3,5 milioni e 19,5% conquistati dal competitor. Un vero trionfo. La Tv di Stato omaggia uno dei maggiori successi del palinsesto, nonché game show più longevo della tv italiana, e lo premia con una serie di speciali non in preserale ma in prima serata. 🔗 Leggi su Bubinoblog
