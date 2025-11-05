Rai su RaiPlay l’arte protagonista in ‘Playing Memories’ con Marco Liorni

Un viaggio innovativo che ripercorre le avventure creative di centoventi giovani artisti, la maggior parte proveniente dai migliori Istituti di alta formazione nel campo delle discipline artistico-musicali d’Italia, mentre altri ventiquattro arrivano da tutto il mondo. ‘Playing Memories’, arriva su RaiPlay da oggi, mercoledì 5 novembre, con i primi quattro episodi. La docu-serie, che vede l’amichevole partecipazione di Marco Liorni, nasce con l’obiettivo di dare spazio all’arte in tutte le sue forme – danza, musica, arti visive, arti sceniche, scultura, pittura e fotografia -incoraggiando i partecipanti a confrontarsi in uno scambio interculturale misurandosi in otto residenze artistiche sparse per l’Italia e attraverso sedici live performance in giro per il mondo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

