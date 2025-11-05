Rai Libri | esce Oltre i limiti di Massimiliano Ossini

Roma, 5 nov. (askanews) – Rai Libri presenta “Oltre i limiti. Dall’Elbrus allo stretto di Messina, le sfide impossibili che diventano di tutti” di Massimiliano Ossini, già nelle librerie e negli store digitali (Pagine: 207, Prezzo:? 19,00). Massimiliano Ossini ama le sfide, quelle capaci di mettere alla prova corpo e spirito, quelle per le quali la preparazione fisica è essenziale. In questo libro, mentre ascende alla vetta del Monte Fuji nel preludio dell'”alba sacra”, ci racconta due esperienze compiute di recente, a dimostrazione di come lo sport sia d’aiuto per superare gli ostacoli oggettivi e i limiti personali. 🔗 Leggi su Ildenaro.it