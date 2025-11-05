Ragusa svolta nell’omicidio di Giuseppe Ottaviano | arrestato il presunto responsabile a Scicli

ABBONATI A DAYITALIANEWS Dopo oltre un anno di indagini arriva la svolta nel caso di Ragusa. È stato arrestato il presunto autore dell’omicidio di Giuseppe Ottaviano, il 40enne trovato morto nella sua abitazione di Scicli (Ragusa) il 12 maggio 2024. L’operazione è stata eseguita dai carabinieri nella mattina di mercoledì 5 novembre, dopo mesi di indagini serrate che hanno permesso di ricostruire le ultime ore di vita della vittima e di individuare movente e colpevole. Le indagini sull’omicidio di Giuseppe Ottaviano. Il corpo senza vita di Ottaviano era stato scoperto dai familiari e dagli amici, allarmati perché da ore non riuscivano più a contattarlo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

