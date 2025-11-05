Ragusa svolta nell’omicidio di Giuseppe Ottaviano | arrestato il presunto responsabile a Scicli
ABBONATI A DAYITALIANEWS Dopo oltre un anno di indagini arriva la svolta nel caso di Ragusa. È stato arrestato il presunto autore dell’omicidio di Giuseppe Ottaviano, il 40enne trovato morto nella sua abitazione di Scicli (Ragusa) il 12 maggio 2024. L’operazione è stata eseguita dai carabinieri nella mattina di mercoledì 5 novembre, dopo mesi di indagini serrate che hanno permesso di ricostruire le ultime ore di vita della vittima e di individuare movente e colpevole. Le indagini sull’omicidio di Giuseppe Ottaviano. Il corpo senza vita di Ottaviano era stato scoperto dai familiari e dagli amici, allarmati perché da ore non riuscivano più a contattarlo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
"Un semplice esistere".... vuol dire anche ritrovare con Paolo Trianni altri amici e compagni dii viaggio con i quali ricominciare il cammino del canto. Grazie a tutti gli intervenuti alla presentazione del libro che si è svolta ieri a Ragusa. Grazie alla Biblioteca dioc - facebook.com Vai su Facebook
Ragusa: svolta in indagini omicidio Ottaviano a Scicli, un arresto - Svolta nelle indagini sull'omicidio di Giuseppe Ottaviano, l'uomo trovato morto nella sua casa a Scicli, nel Ragusano, il 12 maggio del 2024. lanuovasardegna.it scrive
Svolta sul giallo di Scicli - SCICLI (RAGUSA) – Svolta nelle indagini sull’omicidio di Giuseppe Ottaviano, avvenuto a Scicli, in provincia di Ragusa, il 12 maggio 2024. Si legge su livesicilia.it