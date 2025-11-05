Ragusa | svolta in indagini omicidio Ottaviano a Scicli un arresto
Palermo, 5 nov. (Adnkronos) - Svolta nelle indagini sull'omicidio di Giuseppe Ottaviano, l'uomo trovato morto nella sua casa a Scicli, nel Ragusano, il 12 maggio del 2024. Nelle prime ore di stamani i carabinieri del Comando provinciale di Ragusa, al termine di una complessa indagine coordinata dalla Procura, hanno arrestato una persona. Ottaviano era stato trovato cadavere, all'interno della sua abitazione, da familiari e amici, preoccupati perché da molte ore non dava più notizie di sé e non rispondeva al telefono. L'attività investigativa, protrattasi ininterrottamente con indagini scientifiche e di tipo tradizionale per oltre un anno, ha permesso di ricostruire come e con chi la vittima avesse trascorso le sue ultime ore di vita e di individuare movente e autore del delitto. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Scopri altri approfondimenti
"Un semplice esistere".... vuol dire anche ritrovare con Paolo Trianni altri amici e compagni dii viaggio con i quali ricominciare il cammino del canto. Grazie a tutti gli intervenuti alla presentazione del libro che si è svolta ieri a Ragusa. Grazie alla Biblioteca dioc - facebook.com Vai su Facebook
Ragusa: svolta in indagini omicidio Ottaviano a Scicli, un arresto - Svolta nelle indagini sull'omicidio di Giuseppe Ottaviano, l'uomo trovato morto nella sua casa a Scicli, nel Ragusano, il 12 maggio del 2024. Riporta iltempo.it
Convalidato l’arresto per tentato omicidio a Ragusa: il 19enne resta in carcere dopo l’accoltellamento in Corso Italia - Il diciannovenne egiziano, arrestato dalla Polizia di Stato con l'accusa di tentato omicidio in seguito all'accoltellamento di un ... Riporta radiortm.it
Accoltellamento nel Centro di Ragusa: fermato un diciannovenne per tentato omicidio - – Gli agenti della Polizia di Stato hanno dato un volto e un nome all'aggressore ritenuto responsabile del grave accoltellamento ... Scrive radiortm.it