Ragusa giovane accoltellato in pieno centro | arrestato un 29enne trovato con l’arma ancora sporca di sangue
Un 29enne egiziano è stato arrestato a Ragusa per tentato omicidio dopo aver accoltellato un connazionale di 19 anni in Corso Italia. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
