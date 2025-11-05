Raggi canta le libertà delle donne | al concerto anche Moni Ovadia
Un ospite speciale per un concerto speciale. Domenica si sarà anche Moni Ovadia sul palco del teatro Villa di San Clemente, per lo spettacolo di Chiara Raggi e Giovanna Famulari. Domani uscirà Teresa siamo noi, nuovo singolo delle due artiste, scritto e composto dalla stessa Raggi e la partecipazione di Ovadia, voce recitante nel brano. La canzone, accompagnato dal video firmato da Juta (all’anagrafe Simone Rastelli, giovane illustratore e fumettista), è ispirata al personaggio di Teresa Numa, la protagonista del romanzo capolavoro di Dacia Maraini Memorie di una ladra. Il singolo sarà presentato dal vivo domenica al concerto In punta di corde - speciale Teresa siamo noi (sipario alle 17, ingresso libero): in scena ci saranno Raggi, voce e chitarre, Famulari, voce e violoncello, e il grande attore e scrittore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
