Ragazzino disabile perseguitato da un 68enne perché musulmano | minacce fino a farlo finire in ospedale

Today.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Minacce, insulti e almeno un tentativo di aggressione fisica ai danni di un 17enne con disabilità: protagonista un uomo di 68 anni di Neviano (Lecce), che per mesi avrebbe aggredito verbalmente l'adolescente con insulti razzisti legati alla sua religione musulmana.Insulti e tentativi di. 🔗 Leggi su Today.it

