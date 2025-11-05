Ragazzino disabile perseguitato da un 68enne perché musulmano | minacce fino a farlo finire in ospedale
Minacce, insulti e almeno un tentativo di aggressione fisica ai danni di un 17enne con disabilità: protagonista un uomo di 68 anni di Neviano (Lecce), che per mesi avrebbe aggredito verbalmente l'adolescente con insulti razzisti legati alla sua religione musulmana.Insulti e tentativi di. 🔗 Leggi su Today.it
