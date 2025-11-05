ragazzi e internet i consigli

’Interconnettiamoci. ma con la testa!’ è il titolo della seconda edizione dell’evento organizzato dal Lions Club Orbetello "I Presìdi" e dalla scuola media dell’Istituto Comprensivo "Don Lorenzo Milani" e fortemente voluto dalla dirigente scolastica, Maria Carmela Termini, visto l’interesse che il precedente evento ha suscitato. Gli studenti hanno partecipato con grande attenzione e coinvolgimento a una speciale lezione interattiva, suddivisa in due sessioni. L’iniziativa rientra nelle attività di prevenzione al cyberbullismo promossa dall’istituto scolastico. Il tema dell’incontro era la navigazione sicura sul web, affrontato da Piero Fontana, esperto in materia di cyberbullismo e socio Lions. 🔗 Leggi su Lanazione.it

