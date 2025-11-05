Ragazza scomparsa a Montalcino | ricerche con i droni appello del Comune
Proseguono senza sosta le ricerche a Montalcino, in provincia di Siena, di Viktoria Peroni, 20 anni, che si sarebbe allontanata volontariamente da casa ieri, 4 novembre 2025, intorno all'ora di pranzo L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Pubblichiamo, su richiesta della Prefettura, la foto di Viktoria Peroni, ragazza di 20 anni, studentessa, scomparsa oggi a Montalcino. Sono in corso le ricerche nel territorio del Brunello, chiunque abbia notizie è invitato a segnarlo alle Forze dell'ordine La ragaz - facebook.com Vai su Facebook
Ricerche incessanti ma la ragazza scomparsa non si trova - MONTALCINO: Per tutta la notte le squadre hanno proseguito nelle battute per rintracciare la giovane che si è allontanata senza il telefono cellulare ... Lo riporta toscanamedianews.it
Scomparsa ragazza di 20 anni, ricerche a tutto campo - Vigili del fuoco e volontari al lavoro senza sosta per rintracciare Viktoria Peroni, studentessa di Montalcino. Come scrive rainews.it
MONTALCINO: UN’ALTRA RAGAZZA SCOMPARSA NEL NULLA. SI CHIAMA VIKTORIA, HA 20 ANNI. - Ad una settimana esatta dalla scomparsa a Monteroni d'Arbia della 24enne Miriam Oliviero, trovata morta 2 giorni ... primapaginachiusi.it scrive