Ragazza ferrarese di 18 anni scomparsa da 2 settimane | Ambra non si trova

Ferrara, 5 novembre 2025 - Mistero su una giovane ragazza scomparsa da Milano. I genitori di una 18enne, Ambra Fabbri, residente a Ferrara e domiciliata a Milano, hanno presentato denuncia ai carabinieri della stazione ferrarese di Porotto, dal momento che la giovane è irreperibile da circa due settimane. I militari hanno diffuso la foto della ragazza, segnalandone la scomparsa. Il mistero di Alessandro Venturelli scomparso da 5 anni: da Torino 60 segnalazioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ragazza ferrarese di 18 anni scomparsa da 2 settimane: Ambra non si trova

