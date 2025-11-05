Radius Italia premiata | crescita e mobilità sempre più smart
Riconoscimento nazionale e visione concreta della mobilità si incontrano: Radius Italia entra tra i Campioni della Crescita 2026, confermando una strategia che unisce soluzioni per flotte, carte carburante e servizi connessi. Un risultato frutto di innovazione, persone e un’idea semplice: mettere il cliente al centro e semplificare ogni viaggio aziendale. Un ecosistema integrato per flotte . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Approfondisci con queste news
Un grande amico di Alberto e protagonista assoluto della musica italiana si unirà a noi! Mario Lavezzi sarà sul palco di “Tra le Corde e le Stelle” per rendere omaggio al Maestro Radius in una serata che si preannuncia indimenticabile. 8 Novembre 2025 – T - facebook.com Vai su Facebook