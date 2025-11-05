Radiohead la scaletta e il racconto del primo concerto dopo 7 anni | un’unica emozione da vivere non da riprendere con il cellulare

Madrid – Barrio de Salamanca febbricitante martedì sera – 4 novembre –  per il ritorno a Madrid dei Radiohead, in scena nel ventre palpitante della Movistar Arena col primo dei quattro show che li terranno in città fino a sabato. Tappa successiva, Bologna, dove li attende l’Unipol Arena dal 14 al 18 novembre. A seguire Londra, Copenaghen e Berlino. Cinque città, venti concerti. Tutti sold-out in un amen due mesi fa, nonostante le cervellotiche modalità d’acquisto adottate dalla band per depotenziare (eliminare sarebbe pura utopia) il secondary ticketing. Nella capitale iberica diversi quelli rimasti senza biglietto che già dal pomeriggio presidiavano il viavai dell’Avenida de Felipe II con cartelli imploranti un ingresso da pagare con efectivo  sonante. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

