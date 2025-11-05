Radiohead in concerto il ritorno dal vivo dopo 7 anni all' arena di Madrid

I Radiohead sono tornati. La band di Oxford ha inaugurato il tour europeo più atteso del 2025 dopo sette anni di silenzio: il gruppo capitanato da Thom Yorke è tornato finalmente sul palco. Prima data a Madrid. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Radiohead in concerto, il ritorno dal vivo dopo 7 anni all'arena di Madrid

