raccontava il mondo dei motori come pochi addio ad andrea de adamich volto di grand prix

Per anni è stato il volto più amato dagli appassionati del motorsport che lo seguivano ogni domenica su Italia 1. Oggi il mondo dei motori piange la scomparsa di Andrea de Adamich, ex pilota di Formula 1 e celebre telecronista, morto all’età di 84 anni a un mese dal suo compleanno. Nato a Trieste, de Adamich ha rappresentato per generazioni di appassionati italiani l’incarnazione perfetta del pilota-gentleman, capace di passare con naturalezza dal volante alla telecamera, con passione e competenza. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bar Motorsport (@barmotorsportofficial) La carriera di de Adamich nel mondo delle corse iniziò nel 1962, quando debuttò nelle competizioni automobilistiche. 🔗 Leggi su Cultweb.it

