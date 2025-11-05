Raccolta fondi per la festa di Santa Barbara l' allarme dei vigili del fuoco | Attenzione alla truffa

Baritoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Truffatori ancora in azione a Bari e provincia. L'ultima trovata dei criminali vedrebbe l'ideazione di una fantomatica raccolta fondi per la festa di Santa Barbara, patrona dei vigili del fuoco. In questi giorni cittadini, associazioni e aziende del territorio, dopo aver ricevuto richieste di. 🔗 Leggi su Baritoday.it

