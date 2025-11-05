Raccolta differenziata 24 ore su 24 | attivate le nuove ecoisole automatiche

La raccolta differenziata a Como fa un salto di qualità e diventa senza orari. Da oggi sono attive otto nuove ecossole informatizzate installate da Aprica che permettono ai cittadini di conferire i rifiuti in qualsiasi momento della giornata usando la tessera Ecopass. All’avvio operativo hanno. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Como, al via le nuove isole ecologiche informatizzate: ritiro sacchi e conferimento rifiuti attivi 24 ore su 24 - L’assessore all’Ambiente Michele Cappelletti: “Non ci sono più scuse per l’abbandono dei rifiuti”. Segnala ciaocomo.it