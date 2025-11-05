Raccolta differenziata 24 ore su 24 | attivate le nuove ecoisole automatiche

Quicomo.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La raccolta differenziata a Como fa un salto di qualità e diventa senza orari. Da oggi sono attive otto nuove ecossole informatizzate installate da Aprica che permettono ai cittadini di conferire i rifiuti in qualsiasi momento della giornata usando la tessera Ecopass. All’avvio operativo hanno. 🔗 Leggi su Quicomo.it

