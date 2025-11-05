Qui Cina ci cova Così il Dragone continua a minacciare l’economia Usa

La contraerea è stata schierata da tempo, ben posizionata e pronta a colpire ospiti indesiderati. Per esempio aziende cinesi dagli intenti poco amichevoli verso gli Stati Uniti. Eppure, non sempre il gioco riesce. Donald Trump, non lo si piò negare, ha fatto della difesa dell’economia americana dalle minacce cinesi la sua bandiera. Pur tuttavia, non rinunciando a portare a casa accordi fruttuosi sul versante commerciale e geopolitico. L’ultima tregua sulle terre rare è lì a dimostrarlo. La Cina, però, nonostante i veti e le varie blacklist a misura di Wall Street contro gli unicorni cinesi redatte dalla Casa Bianca, non ha perso il vizietto. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Qui Cina ci cova. Così il Dragone continua a minacciare l’economia Usa

