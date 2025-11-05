Questo accordo fra Epic Games e Google cambierà Android a livello globale

Epic Games e Google potrebbero aver raggiunto un accordo che metterà fine a una delle cause più discusse degli ultimi anni L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Questo accordo fra Epic Games e Google cambierà Android a livello globale

News recenti che potrebbero piacerti

? Accadde oggi, Epic Brozo firma la vittoria, nel 2021 in Champions. Con chi? Contro lo Sheriff! ? - facebook.com Vai su Facebook

Questo accordo fra Epic Games e Google cambierà Android a livello globale - Epic Games e Google potrebbero aver raggiunto un accordo che metterà fine a una delle cause più discusse degli ultimi anni ... tuttoandroid.net scrive

Epic Games vs Google: nessun accordo tra le parti - Il tentativo di trovare un accordo tra le parti è fallito, quindi sarà la giuria a stabilire il vincitore tra Epic Games e Google. Scrive punto-informatico.it

Epic Games Store verrà pre-installato su milioni di smartphone: sfida al monopolio di Google - Epic Games ha stretto una partnership strategica con uno dei più grandi operatori mobile al mondo: l'Epic Games Store verrà pre- Da leganerd.com