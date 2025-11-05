Questi sono i prodotti essenziali per la nostra skincare autunnale parola di Dua Lipa
Le temperature si stanno abbassando: l’aria è più secca, più fredda, e la nostra pelle inizia a opacizzarsi. E quindi, a richiedere più attenzione. Ma d’altronde, questo non sorprende: l’autunno è la stagione del reset. Non solo per la mente – nuovi inizi, nuovi propositi – ma anche per la pelle, che è bene nutrire con formule capaci di restituirle forza ed equilibrio. Non si parla di skincare infinite, ma di trattamenti intelligenti, di routine gentili che lavorano in sinergia con la nostra pelle. In questo scenario, tra la frenesia della vita quotidiana e la voglia di dedicarsi a se stesse, si inserisce DUA, la linea skincare firmata da Dua Lipa e Augustinus Bader. 🔗 Leggi su Amica.it
Approfondisci con queste news
DOMENICA APERTI A PRANZO PRENOTA SUBITO... LA SELEZIONE DEI MIGLIORI PRODOTTI SONO LA BASE PER PIATTI GUSTOSI E GENUINI. Scegli la qualità ,scegli Nico e Lilly Tropea ?MENU' FISSO all inclusive 39€ ?MENU ALLA CARTA PRE - facebook.com Vai su Facebook
NaturaSì contro i rincari, al supermercato prezzi calmierati per i prodotti essenziali - Anche NaturaSì fa i conti con i rincari che stanno colpendo i propri clienti. Segnala ilgazzettino.it
Festa delle Offerte Prime: i prodotti essenziali in sconto - Caffè, detersivo per lavastoviglie e altri prodotti essenziali in sconto nella Festa delle Offerte Prime: queste le occasioni migliori. Si legge su punto-informatico.it
Oli essenziali: quali sono i 5 più importanti da avere sempre a portata di mano - Ricordo un conoscente emofiliaco, aveva sempre in tasca una boccetta di questo olio essenziale. Da iodonna.it