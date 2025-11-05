Questa è la prima immagine di Peugeot Polygon il concept da cui nascerà la nuova 208

Dday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La concept car verrà svelata nel dettaglio il 12 novembre in diretta streaming. Sarà la base della nuova Peugeot 208, solo elettrica e costruita su piattaforma STLA small. 🔗 Leggi su Dday.it

© Dday.it - Questa è la prima immagine di Peugeot Polygon, il concept da cui nascerà la nuova 208

