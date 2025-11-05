Questa è la prima immagine di Peugeot Polygon il concept da cui nascerà la nuova 208
La concept car verrà svelata nel dettaglio il 12 novembre in diretta streaming. Sarà la base della nuova Peugeot 208, solo elettrica e costruita su piattaforma STLA small. 🔗 Leggi su Dday.it
Peugeot svela la prima immagine della Polygon concept - In attesa di conoscere i dettagli tecnici, Peugeot pubblica la prima immagine della Polygon Concept, la show car che anticipa il design della prossima generazione di modelli del marchio del leone. Si legge su ansa.it
Peugeot Polygon Concept, prima immagine ufficiale - Peugeot Polygon Concept, prima immagine ufficiale: Peugeot parla di "design felino" che "dimostra la sua visione per il futuro" ... Segnala formulapassion.it
Peugeot Polygon Concept: primo sguardo e anteprima su Fortnite - Peugeot rivela il primo sguardo alla PEUGEOT POLYGON CONCEPT e porta i fan in Fortnite con PEUGEOT POLYGON City prima del reveal ufficiale. Come scrive affaritaliani.it