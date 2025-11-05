Quelle mire di The Donald dopo il voto che cambia New York

Lastampa.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’elezione di Zohran Mamdani a New York può aprire un nuovo fronte politico, con il tycoon pronto a trasformare il nuovo sindaco in caricatura. 🔗 Leggi su Lastampa.it

quelle mire di the donald dopo il voto che cambia new york

© Lastampa.it - Quelle mire di The Donald dopo il voto che cambia New York

Scopri altri approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Mire The Donald Dopo