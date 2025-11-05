Quattro storie per Sogliano una serata di racconti popolari e improvvisazione teatrale

A conclusione del percorso condiviso con la comunità di Sogliano al Rubicone, la compagnia teatrale “Theatro”, sabato 15 novembre porta in scena attraverso l'improvvisazione teatrale, quattro storie che intrecceranno quattro diversi temi legati alla città di Sogliano con dinamiche curiose e. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

